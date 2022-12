Il meteo in Toscana per il weekend del 10 e 11 dicembre 2022: ancora maltempo

Meteo Toscana

SABATO 26: ancora una giornata perturbata sul settore Tirrenico, in particolare tra Lazio e Umbria, ma anche sulla medio-bassa Toscana. Ritroveremo quindi rovesci e temporali anche intensi per gran parte del giorno. Fenomeni più deboli e meno insistenti sul Nord Ovest della Toscana. Ventilazione moderata-tesa meridionale in rotazione a Maestrale; rinforzi specie sotto costa. Temperature stabili o in lieve calo. Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mare molto mosso.

DOMENICA 27: la circolazione si mantiene depressionaria e contemporaneamente affluisce aria più fredda dal centro Europa. Piogge e rovesci interessano ancora la Toscana settentrionale con quota neve in calo la sera fino a 600-800m. Sul resto della Toscana, Umbria e Lazio contesto in prevalenza asciutto, salvo piogge la notte sulle coste laziali e sul frusinate. Temperature in netto calo dalla sera. Venti moderati da NE sull'alta Toscana, da NO sulle coste tirreniche. Mari tendenti a molto mossi.

Pubblicato il 10 dicembre 2022