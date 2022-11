Il meteo in Toscana per il weekend del 12 e 13 novembre 2022

SABATO 12: una goccia fredda di provenienza balcanica andrà ad isolarsi sul Centro-Sud della Penisola, portando condizioni di variabilità su Toscana e Umbria e locali precipitazioni, anche sotto forma di rovescio o isolato temporale, sul medio-basso Lazio nel corso della serata. Temperature in diminuzione di 2-5°C. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti nord orientali, da moderati a tesi sul Viterbese e sui settori appenninici di Umbria e Toscana. Mar Tirreno poco mosso in avvio di giornata, ma con tendenza a incremento del moto ondoso a largo. Evoluzione che necessita di conferme.

DOMENICA 13: la circolazione depressionaria di matrice balcanica risale rapidamente alla volta dell'Italia centro-settentrionale, accompagnata dall'afflusso di più fredde correnti orientali. Tempo instabile su Umbria centro-orientale e settori appenninici e preappenninici di Toscana e Lazio con deboli, nevose a partire dai 1.800-2.000m. Scarso il coinvolgimento delle aree tirreniche (localmente sulle coste), ove è attesa una frequente alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti a tratti moderati da E-NE sui settori interni appenninici. Mar Tirreno poco mosso sotto costa, generalmente mosso a largo.

Pubblicato il 12 novembre 2022