Il meteo in Toscana per Natale e Santo Stefano

Meteo Toscana

DOMENICA 25: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Versilia e pianure settentrionali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Maremma nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle pianure centrali nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata; sulle pianure meridionali nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.350 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

LUNEDÌ 26: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Versilia, Maremma, pianure settentrionali, pianure centrali, pianure meridionali e sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 3.300 metri. Mare da quasi calmo a mosso.

Pubblicato il 24 dicembre 2022