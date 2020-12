Il miglior gelato della Toscana viene da Siena

Valentina Sorrentino, titolare della Fiordiquattrino”, un gelato realizzato con crema al miele, grue di fave di cacao, profumo d’arancia, ma soprattutto con il brandy Quattrino della distilleria Deta. , titolare della Crème gelateria dolceria di Siena, in via Fiorentina, ha conquistato la tappa toscana della manifestazione internazionale con il suo “”, un gelato realizzato con crema al miele, grue di fave di cacao, profumo d’arancia, ma soprattutto con il brandy Quattrino della distilleria Deta.

Valentina ha conquistato i palati dei migliori maestri gelatai della Toscana, riuniti a Firenze nei giorni scorsi, con un gelato nel quale ha voluto racchiudere i migliori prodotti del territorio. “Ci fa molto piacere – sottolinea Fancesco Montalbano, direttore della Distilleria Deta – che un nostro prodotto sia stato utilizzato per questo gelato. Il fatto che il ‘Fiordiquattrino’ abbia vinto un concorso così importante ci rende oltretutto orgogliosi, anche perché offre un’opportunità in più per gustare un prodotto nel quale crediamo molto e che è un pezzo di storia della nostra distilleria”.

Pubblicato il 16 dicembre 2020