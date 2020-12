Il Praesepium di Casole entra a far parte delle manifestazioni di ricostruzione storica

"Un altro importante riconoscimento per Casoleventi, un'associazione che da oltre vent'anni si è distinta nel nostro territorio per creatività, grande capacità organizzativa e lungimiranza. Questo è il frutto del lavoro di tante persone, che negli anni hanno saputo valorizzare Casole puntando sulle caratteristiche che la rendono unica - spiega l'assessore alla cultura del Comune di Casole Vittoria Panichi -. L'Amministrazione comunale è orgogliosa di vantare tra i propri cittadini persone dotate di tali capacità e questo ultimo riconoscimento di Regione Toscana gratifica l'intera comunità casolese. Grazie quindi al presidente Giordano Malevolti, alla Direttrice creativa Luciana Calamassi e a tutta la squadra di Casoleventi".

L'associazione non si è fermata nemmeno in questo momento e sono già al lavoro per delle nuove istallazioni che nei prossimi giorni saranno posizionate in piazza Luchetti.

Pubblicato il 18 dicembre 2020