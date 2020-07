Il talento jazz Giovanni Ghizzani al Festival Piazze d'Armi e di Città con ''Lost in the Supermarket''

È nato e cresciuto a Poggibonsi, ma vive a Bologna, Giovanni Ghizzani, promettente talento jazz che si esibirà con il suo quartetto "Lost in the supermarket" domenica 26 luglio alle 21.30 presso la Fortezza del Cassero di Poggibonsi nell'ambito della XVI edizione del Festival "Piazze d'Armi e di Città". L'appuntamento è il secondo del Festival iniziato ieri con lo spettacolo Moun, che ha visto una grande partecipazione di pubblico.

Lost in the Supermarket è il nome del quartetto di Jazz moderno che ha già prodotto un omonimo disco con la famosa etichetta discografica Dodicilune e ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi . Il gruppo è composto, oltre che dal pianista Giovanni Ghizzani, da Anaïs del Sordo (Voce), Stefano Maimone (basso) e Giuseppe Sardina (batteria). L'idea che definisce sia l'estetica che la narrativa musicale del gruppo è l'utilizzo della voce in una veste inusuale, quella dello strumento a fiato: il trio, tramite continui cambi e scambi di forma, plasma la materia sonora permettendo alla solista ampio spazio espressivo ed improvvisativo, mentre le composizioni, caratterizzate dalla cura armonica e melodica, si sviluppano e creano paesaggi d'ascolto sempre differenti. Il repertorio, infatti, si compone di brani di matrice tipicamente jazzistica contemporanea, pur attingendo a contaminazioni pop, rock, latin e fusion. Il quartetto ha già calcato palchi di notevole rilievo, esibendosi nel luglio 2018 sul palco di Umbria Jazz come vincitore del Premio della Giuria Popolare assegnatogli dal prestigioso concorso musicale Conad Jazz Contest. Tale premio si è tradotto nella registrazione del primo disco, che contiene esclusivamente brani originali.Di recente la band ha inoltre intrapreso collaborazioni con ospiti di rilievo internazionale, uno su tutti il chitarrista Roberto Cecchetto.Nell'agosto del 2019 i Lost in the Supermarket si sono aggiudicati la finale del Concorso lucano Marsicovetere Jazz Contest in occasione del quale la cantante Anaïs del Sordo ha vinto il premio come Miglior Musicista del Contest. Nel novembre successive hanno superato le selezioni per l'accesso alla fase finale del Sibiu Jazz Competition (il più importante concorso di musica Jazz in Romania) e, infine, l'8 febbraio 2020 hanno vinto il second premio del concorso Chicco Bettinardi, nella categoria Nazionale per i Nuovi Talenti del Jazz Italiano.

"Piazze d'Armi e di città" proseguirà lunedì 27 luglio, alle 21.30 alla Fortezza del Cassero di Poggibonsi, con due spettacoli di danza promossi da Ballo Pubblico: Santissima dei naufragati e, in anteprima assoluta, Scivolo alla Fermata del tram.

Il Festival è realizzato da Fondazione Elsa CultureComuni e Comune di Poggibonsi con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Siena e della Regione Toscana e con PanUrania come main sponsor. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Music Pool Associazione culturale Timbre, AdArte, Associazione La Scintilla, ViaMaestra, e PAN URANIA SPA come main sponsor.

Ingresso concerto "Lost in the Supermarket" € 10 euro, ridotto € 8 ( + diritti di prevendita).

Prevendite online su www.politeama.info e presso le casse del Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6 a Poggibonsi, in orario cinema.

Pubblicato il 25 luglio 2020