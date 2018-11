Il Teatro Regina Margherita di Marcialla svela la nuova stagione teatrale

Sabato 10 novembre 2018 alle 18.00 al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino val D’Elsa - Firenze), viene presentata la nuova stagione 2018/2019. Oltre venti titoli che con le repliche diventano trentaquattro appuntamenti incorniciati tra novembre ed aprile. Tra teatro ragazzi, popolare toscano, teatro contemporaneo e di ricerca, teatro a km 0, jazz con degustazioni di vino e concerti bandistici.

Una stagione variegata, che si rivolge a molti, che guarda con particolare interesse alle famiglie, ma non dimentica di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica.

Presenti, le autorità locali, il presidente dell’associazione culturale ‘Marcialla’, Sara Innocenti e la direzione artistica congiunta. Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa, altri eventi e Jazz & Wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano.

La rassegna edizione 2018/2019 ospiterà al solito un pieno di appuntamenti per una stagione che nel tempo, oltre al numero delle date, delle arti e alla varietà dei generi, è cresciuta per la particolare attenzione alla qualità delle proposte. Scelte e vagliate nel rispetto degli spettatori pensando ad un pubblico sempre più appassionato ed eterogeneo. Il tutto coniugato in una direzione artistica eseguita a più mani che presenta una programmazione sospesa tra il teatro per grandi e piccini, il vernacolo, il jazz & wine e il teatro a Km 0. Cardini di un calendario ancora una volta più ricco e per tutti i gusti, dove ci sarà il tentativo di accontentare anche i palati più fini ed esigenti.

Alla fine della presentazione verrà offerto un piccolo aperitivo.

L’organizzazione generale è dell’associazione culturale “Marcialla”, con il contributo e la collaborazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Comune di Certaldo, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze. La sezione Jazz & Wine si svolge in collaborazione con Music Pool. Partner Radio 3 Network.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla – Barberino Val D’Elsa (Firenze) - Telefono e Fax 055 8074348 - www.teatromargherita.org - info@teatromargherita.org.

Pubblicato il 10 novembre 2018