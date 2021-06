In Toscana si cercano adolescenti per interpretare il campione Paolo Rossi

In Toscana si cercano tre figure per impersonare Paolo Rossi bambino e adolescente. La casa di produzione Palomar ha lanciato un apposito casting per la realizzazione del documentario 'Pablito' sulla vita del grande campione.

In particolare, spiega una nota, si cerca un bambino di nove anni somigliante a Paolo Rossi, un 12enne somigliante al fratello di Pablito, Rossano Rossi, e un ragazzo di 16 anni somigliante al campione da giovanissimo. I candidati interessati devono provenire dalla Toscana e inviare una mail all'indirizzo pablitocasting@gmail.com un breve video di presentazione e un secondo nel quale palleggiano.

La candidatura deve essere inviata da genitori o tutori legali.

Immagine di Paolo Rossi premiato a Chieti nel 1968, fonte IlCentro.it



Pubblicato il 30 giugno 2021