Inaugurati gli Uffizi Diffusi a Casole d'Elsa

Gli Uffizi planano sulle colline di Casole d’Elsa , nella provincia di Siena, a 400 metri ad altezza, per scoprire un’unica grande terra, la Toscana, fatta di piccoli borghi costruiti ad Arte in perfetto equilibrio con la Natura.

Un’opera degli Uffizi del pittore senese Francesco Rustici, realizzata intorno al 1621 per “ i serenissimi (...) principi di Toscana”, in mostra a Casole, rappresenta un’allegoria di due sensuali figure in accordo fra loro. Sono due donne: Architettura e Pittura. Ciascuna tiene in mano gli strumenti del proprio mestiere, compasso e pennello, con una complicità di sguardi tutta femminile. Ecco come nasce la Toscana, terra di Pittura e Architettura, in splendida armonia.