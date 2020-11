Inaugurato il terzo box per la raccolta medicinali inutilizzati

Grazie all'interessamento dei medici e del personale dell'Ambulatorio Medico di Piazza dell'Industria 3, venerdì 5 è stato installato dalla Misericordia di Poggibonsi un nuovo raccoglitore (il terzo) per i farmaci ancora validi ma non più usati, da destinare al Centro Missionario Medicinali di Firenze che poi li invia dove c'è più bisogno.

"Ci preme ricordare ai nostri concittadini che un farmaco non più usato per varie ragioni, non deve rimanere dentro un cassetto, per poi essere buttato dopo la scadenza. La Misericordia si sta impegnando a raccogliere questi farmaci per dare a loro nuova vita: perché anche una sola compressa può salvare una vita nel sud del mondo" fanno sapere dalla Misericordia

I contenitori a Poggibonsi di trovano attualmente in via Alessandro Volta presso l'ingresso della nostra Confraternita e in Via del Commercio, 34 presso gli studi dei medici di base.

Pubblicato il 7 novembre 2020