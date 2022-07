Incendio a Massarosa, trovati degli innneschi: la procura apre un'indagine

"Purtroppo l’estate si preannuncia rovente per il rischio incendi al quale si aggiunge anche la follia dell’uomo: sono stati trovati inneschi e la Procura di Lucca ha aperto un fascicolo per incendio boschivo doloso - scrive Eugenio Giani via Facebook -. Pertanto è fondamentale la massima prudenza e attenzione di ciascuno di noi, sono vietati tutti gli abbruciamenti vegetali e accensioni di fuochi fuori da aree attrezzate. Appena avvistiamo un incendio chiamiamo il numero verde regionale 800 425 425.vLa Toscana è la regione più boschiva d’Italia e continueremo sempre nelle opere di prevenzione, salvaguardiamo questo patrimonio naturale insieme!"

