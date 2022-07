Incendio boschivo a Cinigiano, anche tre elicotteri della flotta regionale nelle operazioni di spengimento

Un incendio boschivo è scoppiato in località Il Crocino di Cinigiano in provincia di Grosseto. Grazie all’avvistamento diretto di un’apposita vedetta situata sul Monte Labbro, il sistema regionale sta intervenendo su un importante incendio boschivo, al momento in fase di avanzamento, con squadre di volontariato antincendio, operai forestali e tre elicotteri della Regione Toscana.

Sotto il coordinamento della direzione delle operazioni si stanno concentrando gli sforzi per impedire la diffusione delle fiamme in direzione dell’abitato di Cinigiano. Alcune abitazioni potrebbero essere minacciate dalle fiamme e sono presidiate dai Vigili del fuoco. In corso di valutazione è l’invio di ulteriori mezzi aerei.

Stanno proseguendo, intanto, le operazioni di bonifica sugli incendi di Massarosa e Vecchiano con controllo di alcuni punti caldi. Alcune riaccensioni si sono sviluppate internamente all’area percorsa dalle fiamme su zone risparmiate dalla furia del fuoco.

Pubblicato il 24 luglio 2022