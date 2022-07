Incendio boschivo a Cinigiano, nella notte appena trascorsa vi sono state riprese di focolai

Nella notte appena trascorsa, vi sono state riprese di focolai. Sono in corso di svolgimento le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei con un Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco e di elicotteri AIB della Regione Toscana. I vigili del fuoco sono disposti a presidi delle infrastrutture sulle zone interessate dai fronti attivi e in bonifica nelle altre zone.ella serata di ieri sono giunte ulteriori squadre dei Vigili del fuoco giunti dalla Toscana ma anche dalla regione Emilia Romagna, da Parma e Bologna, per un numero complessivo di 62 unità. Sono inoltre presenti diverse squadre AIB della Regione Toscana.

A seguito delle prime fasi dell’incendio, alcune abitazioni e infrastrutture risultano danneggiate.

Presso il Piazzale Landi è stata collocata l'Unità di Comando Locale, punto di interfaccia tra le varie Istituzioni e tutte componenti per la gestione dell'intervento, ma anche "front office" dove il cittadino può rivolgersi.

Pubblicato il 25 luglio 2022