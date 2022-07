Incendio di bosco e sterpaglie a San Gimignano

I Vigili del fuoco del comando di Siena, stanno intervenendo dalle 14.10, nel comune di San Gimignano in località Fonte di Campaino, per un incendio di bosco e di sterpaglie nei pressi di alcune abitazioni. Allertato anche un elicottero. L'intervento è in corso.

Sul posto stanno lavorando la squadra del distaccamento di Poggibonsi, 1 autobotte giunta dalla centrale di Siena, Drago 60 l'elicottero del reparto volo di Cecina e personale AIB della Regione Toscana.

Pubblicato il 31 luglio 2022