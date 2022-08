Incendio di bosco in località Monte Cuoio a Monticiano

I Vigili del fuoco del comando di Siena, stanno intervenendo dalle 15:40 in località Monte Cuoio nel comune di Monticiano, per un incendio di bosco. Inviata una squadra dalla sede centrale, in azione anche due Canadair della flotta aerea dei Vigili del fuoco. La Regione Toscana ha operato con 3 elicotteri e più squadre di terra. Intervento ancora in corso, predisposto un presidio notturno in prossimità di un podere abitato.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Palio di agosto, l'elenco dei cavalli ammessi alla Tratta

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 12 agosto 2022