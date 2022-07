Incendio di rotoballe e sterpaglie a Fucecchio

Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli e di Fi-Ovest, stanno intervenendo nel comune di Fucecchio in Via dell’Acquerata, per un incendio di sterpaglie con l'interessamento di vegetazione situata nelle immediate vicinanze di una abitazione. L’incendio sta interessando anche alcune rotoballe. L’elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo, staccatosi dalla zona di Certaldo ha effettuato una ricognizione e si appresta ad effettuare l’opera di spegnimento. Sul posto anche personale AIB Regione Toscana.

Pubblicato il 28 luglio 2022