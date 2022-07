Incendio di sterpaglie in via Toscana a Certaldo

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, di Empoli e di Poggibonsi stanno intervenendo nel comune di Certaldo in Via Toscana per un vasto incendio di sterpaglie situate nelle vicinanze di abitazioni e di edifici industriali. Sul posto anche AIB, un elicottero della Regione Toscana e Drago 124 del Reparto volo di Arezzo. L'incendio è al momento sotto controllo.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Arrestati due 19enni di Castelfiorentino per violazione di domicilio, danneggiamento e lesioni personali aggravate

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 28 luglio 2022