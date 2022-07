Incendio di sterpaglie sulla ferrovia Empoli-Firenze: in corso la bonifica dell’area

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, di Fi-Ovest, e di Petrazzi, sono intervenuti dalle ore 15:10 nel comune di Empoli in prossimità dell’uscita di Empoli est della S.G.C. Fi.Pi.Li, per un incendio di sterpaglie giunte fino al sedime ferroviario della linea Firenze - Empoli, che ha portato all’interruzione della circolazione, per consentire le operazioni di spegnimento, ostacolate dal forte vento che sta alimentando il fronte di fuoco che minaccia alcuni edifici industriali. A lavoro 3 squadre con 6 automezzi di cui una Kilolitrica, e 19 unità. Sul posto presente personale AIB della Regione Toscana.

Aggiornamento ore 20.55

L'incendio è stato confinato e sono iniziate le operazioni di bonifica, con priorità alla superficie che ha interessato il sedime ferroviario, interrotto alla circolazione dalle ore 16:00 e riaperta alle 19:30 circa. Giunta sul posto anche un’autobotte dal comando di Prato. Sul posto è attualmente rimane la squadra del distaccamento di Empoli per la messa in sicurezza prima della chiusura dell’intervento.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Incendio in località Picchena a San Gimignano

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 20 luglio 2022