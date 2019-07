Incendio in località Ecce Homo a Gambassi, il sindaco: «Un altro esempio di stupidità umana»

E' successo ieri, domenica 30 giugno, a Gambassi Terme, in località Ecce Homo. Un incendio si è sviluppato lungo la strada, provocando i danni che si possono vedere nelle immagini.

Durissimo il commento del primo cittadino Paolo Campinoti su Facebook: «Ecco un altro esempio di stupidità umana. Un incendio con ogni probabilità doloso appiccato in località Hecce Homo lungo la strada. Tre punti di appiccamento, come mi ha detto il capo squadra dei VVFF prontamente intervenuta insieme ai nostri Carabinieri e alla Prociv (ringrazio tutti di cuore). La rabbia e lo schifo nei confronti di certi individui non riesco a descriverli. Gravissima sarebbe anche solo una leggerezza!».

Ricordiamo che dal 24 giugno, e fino al 31 agosto, è scattato in tutta la Toscana il divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti). È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

Pubblicato il 1 luglio 2019