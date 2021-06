Incendio in località Fosci a Poggibonsi

Un incendio oggi pomeriggio intorno alle 16.45 a Poggibonsi è divampato in un magazzino in cui erano stoccate merci di vario tipo. Più precisamente è avvenuto in via Abruzzo nella zona industriale dei Fosci. Sul posto sono intervenuti molti mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Siena e dei distaccamenti di Poggibonsi e Petrazzi, con. l'utilizzo anche di una gru. Al momento sembra che nessuna persona sia rimasta ferita; al vaglio delle forze dell'ordine i motivi che hanno portato allo scoppio. dell'incendio. Sul posto sono arrivati anche polizia municipale e carabinieri.

Ci sono più squadre impegnate sul posto e, da come abbiamo appreso dai vigili del fuoco, l'intervento si protrarrà molto. probabilmente per tutta la notte.

Pubblicato il 30 giugno 2021