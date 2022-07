Incendio in via Toscana a Certaldo, l'appello di Cucini: ''Rispettare i regolamenti e le ordinanze''

Continua l'emergenza incendi in tutta la Toscana. Le temperature record hanno portato purtroppo a decine di roghi, uno su tutti quello di Massarosa in Versilia. Anche la Val d'Elsa è stata colpita fatalmente dagli incendi di queste settimane: proprio ieri a Certaldo, dopo qualche giorno dalla risoluzione del precedente, un altro incendio è scoppiato in via Toscana stavolta nei pressi di case, industrie e anche un distributore di benzina.

Dopo poche ore dalle attività di contenimento e spegnimento il sindaco di Certaldo Cucini ha voluto rivolgere un appello a tutta la cittadinanza al fine di prestare attenzione in questo periodo particolarmente delicato: "La preoccupazione è che questa volta era vicino a case, attività commerciali e anche un distributore di benzina - scrive il sindaco Cucini - la maggior parte della superficie erano sterpaglie e questo ha facilitato il contenimento. Le temperature sono molto alte e se c’è un po’ di vento gli incendi hanno la possibilità di espandersi, siamo in un periodo rischioso, c’è la necessità che si faccia tutti attenzione e che i proprietari terrieri si adoperino per rispettare le prescrizioni dei regolamenti e le ordinanze per tenere la propria parte in maniera idonea a limitare questi eventi".

Pubblicato il 29 luglio 2022