Incidente a San Gimignano, coinvolte tre persone: grave un 19enne

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per un incidente sulla Sp 69 alle 8.33 a San Gimignano: coinvolte tre persone trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte, un 19enne in codice 3 con Pegaso 2, un altro 19enne in codice 2 e una donna di 66 anni in codice 1.

Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di San Gimignano, la Pubblica Assistenza di Poggibonsi, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale di San Gimignano.



Pubblicato il 13 dicembre 2021