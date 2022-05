Incidente con l'ape, 16enne grave al pronto soccorso

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 19.40 di ieri sera, per un incidente che ha coinvolto un Ape dopo Isola d’Arbia, in Via Cassia sud 281. Un 16enne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte. Sono intervenute sul posto l’automedica di Siena e l’ambulanza della Misericordia di Siena, attivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Pubblicato il 20 maggio 2022