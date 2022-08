Incidente in bicicletta, 48enne ferito portato alle Scotte

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 14.22, per un incidente di bici sulla pista da sci in località Macinaie, nel Comune di Castel del Piano (Grosseto). Un 48enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte da Pegaso 2. Sul posto sono intervenute anche l'automedica di Abbadia San Salvatore e l'ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore.

Pubblicato il 23 agosto 2022