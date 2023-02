Incidente in via Montegrappa a Poggibonsi tra auto e moto

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 17.37, per un incidente tra un'auto e una moto in Via Monte Grappa a Poggibonsi. Un minorenne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Sul posto l'automedica di Poggibonsi, l'ambulanza della Misericordia di Poggibonsi, i Vigili urbani e i Vigili del fuoco.

Pubblicato il 5 febbraio 2023