Incidente stradale a Staggia, soccorsi due 70enni feriti

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per un incidente stradale alle 17.27 a Staggia, comune di Poggibonsi. Due feriti: un uomo di 72 anni, portato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte, e un uomo di 70 anni, trasportato in codice 1 al pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia. Sul posto l'automedica del 118, la Misericordia di Poggibonsi, la Pubblica Assistenza di Colle Val d'Elsa, i Carabinieri

Pubblicato il 7 settembre 2021