Incidente stradale con due feriti a Sovicille

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 17.39, per un incidente stradale con due feriti a Ponte allo Spino, nel Comune di Sovicille. Una 72enne è stata portata in codice 2 alle Scotte dall’ambulanza della Pubblica assistenza di Siena. Attivati i Carabinieri di Rosia.

Pubblicato il 12 luglio 2022