Incidente stradale: motociclista di 24 anni finisce fuori strada

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per incidente stradale alle 16.47 sulla Sp 76 a Castellina in Chianti, al confine con la provincia di Firenze. Moto fuori strada in una scarpata, ferito un 24enne che presentava contusioni multiple, trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto l'automedica del 118, la Misericordia di Castellina in Chianti, Carabinieri, Vigili del fuoco.

Pubblicato il 12 settembre 2021