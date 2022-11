Incidente stradale sulla Sp 408 a Gaiole in Chianti, ferita gravemente una donna 40enne

Intervento dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 8.47, per un incidente stradale avvenuto a un mezzo sulla Sp 408 nel Comune di Gaiole in Chianti. Una 40enne è stata trasportata in condizioni gravi alle Scotte. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Radda in Chianti, l’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, i Carabinieri di Gaiole in Chianti e i Vigili del fuoco di Siena.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: 22enne nordafricato tenta di sfuggire alla polizia a bordo di un motorino rubato

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 10 novembre 2022