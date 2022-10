Incidente sul lavoro a Colle di Val d'Elsa: 55enne caduto da tre metri

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 11.59, per un incidente sul lavoro in cantiere all’Agrestone (Colle di Val d’Elsa), con un uomo caduto da tre metri. Un 55enne è stato trasportato dall’ambulanza della Misericordia alle Scotte in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Attivato il personale della Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl.

Pubblicato il 7 ottobre 2022