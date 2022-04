Incidente tra auto e moto, ferito un 57enne

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 17.58, in Via Baccaciano a Sarteano per un incidente tra un'auto e una moto.

Un 57enne è stato trasportato da Pegaso 1 in codice 3 a Careggi. Sul posto sono intervenuti anche l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Misericordia do Celle sul Rigo e i Carabinieri di Cetona.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, 4.122 nuovi casi, età media 46 anni. I decessi sono undici

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 14 aprile 2022