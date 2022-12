Incidente tra auto e moto sulla Cassia, ferita una minorenne

Intervento dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 18.01, per un incidente tra un'auto e una moto sulla strada Cassia nord al bivio per Cuna, nel Comune di Monteroni d'Arbia. Una minorenne è stata trasportata in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Montalcino e la Polizia municipale.

Pubblicato il 22 dicembre 2022