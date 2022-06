Incidente tra due auto sulla rampa della Siena-Firenze per Monteriggioni

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 18.52, per un incidente tra due auto sulla rampa per Monteriggioni della Siena-Firenze, due i feriti. Un 82enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Sono intervenute l'automedica di Campostaggia, l'automedica di Colle Val d'Elsa, l'ambulanza della Misericordia di Colle Val d'Elsa, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Siena e la Polizia stradale.

Pubblicato il 13 giugno 2022