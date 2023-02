Incidente tra due mezzi, ferito gravemente un 89enne

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 15.47, per un incidente stradale tra due mezzi in Via Trieste a Sinalunga. Un 89enne è stato trasportato in codice 2 a Nottola. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Misericordia di Sinalunga.

Pubblicato il 2 febbraio 2023