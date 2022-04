Incidente tra due moto sulla Chiantigiana, soccorsi dal 118 un 42enne e un 24enne

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, chiamato alle 16.48, per un incidente stradale tra due moto sulla Chiantigiana 222. Un 24enne e un 42 enne sono stati portati in codice 2 alle Scotte. Sono intervenuti l'automedica di Radda in Chianti, l'ambulanza di Castellina in Chianti, l'ambulanza della Misericordia di Colle Val d'Elsa, i Carabinieri e la Polizia municipale di Castellina in Chianti.

Pubblicato il 10 aprile 2022