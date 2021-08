Incidente tra moto e auto nel Chianti: intervento di Pegaso

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per un incidente stradale moto-auto alle 10.27 nel comune di Radda in Chianti, in strada provinciale 2 bis. Un uomo di 49 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto l'automedica del 118, la Misericordia di Gaiole in Chianti, Pegaso 3. Intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco.



Pubblicato il 4 agosto 2021