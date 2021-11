Incidente tra moto e auto: un 18enne e un 16enne finiscono in ospedale

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per un incidente alle 19.10 di ieri 13 novembre in via Provinciale nord a Rapolano Terme per uno scontro motoveicolo-auto. Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte un 16enne e un 18enne, rispettivamente in codice 3 e codice 2. Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di Rapolano Terme, la Misericordia di Sinalunga, Carabinieri, Vigili del Fuoco, polizia municipale di Rapolano Terme.

Potrebbe interessarti anche: Covid in provincia di Siena: 7 nuovi casi a Colle di Val d'Elsa, 11 nel capoluogo

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 14 novembre 2021