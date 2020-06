Incontro con i primi turisti stranieri dopo il lockdown

Hanno scelto Montepulciano ed un itinerario in Val d'Orcia, passando poi per Siena e Sangimignano

Primi turisti stranieri a Montepulciano, sono Emma e Mike, giovani studenti inglesi

Erano già in Toscana per una vacanza-studio-lavoro e si sono mossi quindi in regione

Hanno poco più di venti anni, si chiamano Emma e Mike, sono originari di Woolstone, un piccolissimo villaggio situato nelle campagne dell'Oxfordshire, in Inghilterra, e si possono formalmente considerare i primi turisti stranieri che hanno raggiunto Montepulciano dopo il lockdown.

In realtà, pur essendo inglesi ed essendosi presentati dopo il 3 giugno, per giungere a Montepulciano non hanno dovuto varcare frontiere tra stati. Si trovavano infatti già in Toscana e, quando è stato liberalizzata la circolazione in regione, hanno scelto Montepulciano come prima meta di viaggio.

La Pro Loco, a cui si sono rivolti per avere informazioni turistiche, li ha conosciuti ed intervistati. Così Emma e Mike, che già si trovavano in Toscana, precisamente a Livorno, prima del lockdown per un progetto di vacanza-studio-lavoro, hanno parlato della loro esperienza in Italia durante la quarantena e della loro prima vacanza.

Hanno detto di essersi sentiti sempre al sicuro, che le notizie ricevute erano chiare e le persone a loro vicine hanno sempre dimostrato gentilezza ed estrema chiarezza nell'esprimersi. Nel Regno Unito le loro famiglie non sono mai state particolarmente preoccupate nel saperli in Italia.

Appena hanno potuto allontanarsi, hanno scelto Montepulciano come prima destinazione, appunto nel primo week end di riapertura ufficiale. Sono venuti per il vino, conoscono i prodotti toscani, amano i piccoli borghi e l'autenticità dell'accoglienza.

"Siamo felici di poterci muovere - hanno detto - ci sentiamo al sicuro, faremo un giro per tutta la Val d'Orcia, visitando Pienza e poi Montalcino, prima di tornare a Livorno, passando anche per Siena e Sangimignano".

Hanno lamentato solo la mancanza - a volte - di traduzioni delle varie normative, che però ormai hanno assimilato. Emma e Mike resteranno a Livorno fino ad agosto 2020 e hanno espresso il desiderio di tornare ancora a Montepulciano.

Potrebbe interessarti anche: Vino, Busi (Chianti): ''Se continuiamo così fra pochi mesi il 40% della Toscana sarà in vendita''

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 12 giugno 2020