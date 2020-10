Indovina chi c'è al museo: tra indizi e racconti alla scoperta dei mestieri antichi

Dopo il successo di “S-passo al museo”, i campi museali promossi dalla Regione Toscana, al Museo Archeologico del Chianti Senese arriva un altro appuntamento gratuito per tutte le famiglie. Indovina chi viene al Museo? è il titolo dell’evento che si svolgerà domenica 11 ottobre alle ore 16.30 presso la struttura in Piazza del Comune, a Castellina in Chianti, coinvolgendo adulti e bambini nella scoperta degli antichi mestieri attraverso i racconti delle operatrici che illustreranno alcuni degli oggetti custoditi nel Museo.

L’evento. Il creative learning, lo story telling, la narrazione, saranno i punti essenziali dai quali partire. Un percorso per conoscere la storia, ma allo stesso tempo essere protagonisti e testimoni dell’antichità. Le famiglie verranno guidate grazie al supporto delle operatrici museali e delle volontarie del servizio civile regionale Museum Angels reloaded di Fondazione Musei Senesi.

Informazioni. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, l’iniziativa prevede un limite di 18 partecipanti con un massimo di 3 componenti per famiglia. È richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0577 742090 oppure scrivendo a info@museoarcheologicochianti.it.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus e scuola, le voci degli studenti

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 7 ottobre 2020