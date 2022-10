Infortunio sul lavoro: 70enne trasportato al pronto soccorso delle Scotte

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 16.07, per un infortunio sul lavoro per caduta in Strada di Montepescini a Murlo. Un 70enne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte. Sul posto sono intervenute l'automedica di Siena e l'ambulanza della Pubblica assistenza di Monteroni d'Arbia. Attivato il personale della Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl.

Pubblicato il 27 ottobre 2022