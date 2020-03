Insicurezza sul lavoro ai tempi del Coronavirus, Fillea Cgil: ''Oggi segnalto cantiere a Poggibonsi''

L’edilizia, a causa degli stretti contatti fra lavoratori, sia sul luogo di lavoro sia nei mezzi di trasporto, è uno dei settori più a rischio contagio.

“Molte imprese si stanno regolarizzando nel rispetto delle norme ed indicazioni previste dal protocollo – spiega il Segretario Generale della FILLEA CGIL di Siena, il sindacato del settore delle costruzioni - ma molte altre devono capire che se non ci sono le condizioni per lavorare senza rischi devono fermarsi ed attivarsi predisponendo tutte le misure necessarie. Utilizzando nel periodo di sospensione anche gli ammortizzatori sociali come indicato nell’ultimo DPCM del Governo”.

“Oggi su nostra segnalazione - prosegue Arcuri - l’Asl Toscana Sud Est è intervenuta presso un cantiere edile ubicato a Poggibonsi dove l’impresa stava imponendo ai lavoratori di operare non in sicurezza. Gli organi competenti, che ringraziamo per il loro lavoro, si sono subito attivati agendo prontamente”.

“Purtroppo ancora oggi – conclude il Segretario - si preferisce la logica del profitto a quella della salute di tutti, esortiamo i lavoratori a segnalarci prontamente eventuali irregolarità”.

Potrebbe interessarti anche: Incidente sulla Siena-Firenze

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 17 marzo 2020