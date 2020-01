Interruzione idrica per giovedì 23 gennaio

Queste le zone interessate: via Abruzzo, Basilicata, Brunelleschi, Botticelli, Campania, Calabria, Cimabue, dei Cipressi, del Cimitero, Giotto, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Michelangelo, Molise, Piemonte, Raffaello, San Gimignano, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, nelle località Bocca d'Elsa e Montelonti. Con il ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati ad esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 24 gennaio, con le stesse modalità orarie. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Potrebbe interessarti anche: Inceneritore, le associaizoni:"Invitiamo gestori e istituzioni a un confronto pubblico con Ercolini"

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 20 gennaio 2020