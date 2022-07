Iper-afflusso in Pronto Soccorso, le prime misure messe in campo dall'Aou Senese

L'ospedale Santa Marie alle Scotte si attiva per contrastare i casi di emergenza e di iper-afflusso in Pronto Soccorso. Le prime misure sono state annunciate dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, il professor Antonio Barretta, a margine di una conferenza stampa: interventi che si aggiungono agli sforzi già messi in campo d'Azienda e dai suoi professionisti, cui va il ringraziamento della direzione aziendale, in uno scenario in cui è fondamentale il confronto, costante e già in atto con l'Azienda Usl Toscana sudest, 118, associazioni di volontariato, sindacati e cittadini.

Pubblicato il 27 luglio 2022