Istat stima decessi per tutte le cause per le regioni italiane fino a marzo 2021

Il nuovo aggiornamento ISTAT sulla mortalità in Italia ha reso disponibile la stima del numero di decessi totali (per tutte le cause) per le regioni italiane fino al mese di marzo 2021.

Dall’inizio del 2021 in Italia i decessi sono stati oltre 192 mila, quasi 9 mila in più rispetto alla media 2015-2019.

Se si osserva il trend mensile dei decessi totali nei 13 mesi di pandemia, cioè da marzo 2020 a marzo 2021 (Figura 1), si nota come nel mese di marzo 2021 si ha l’inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti, con un rialzo del numero di decessi dopo diversi mesi in diminuzione, in seguito al picco associato alla seconda ondata nell’autunno scorso.

Rispetto al periodo di riferimento pre-pandemia, il quinquennio 2015-2019, nel mese di gennaio 2021 si sono osservati 2421 decessi in più rispetto all’atteso, anche se l’eccesso di mortalità è concentrato nelle regioni del Nord (+9,5 pari a 3016 decessi in più), mentre sia nelle regioni del Centro che del Mezzogiorno la mortalità è più bassa dell’atteso (-2,8% e -0,9% rispettivamente). Il mese di febbraio 2021 è caratterizzato da una mortalità più bassa dell’atteso ovunque: al Nord (548 decessi in meno), al Centro (440 decessi in meno) e al Sud (439 decessi in meno).

Nel mese di marzo 2021 invece, vi è l’inversione di tendenza, come conseguenza della terza ondata della pandemia. In Italia i decessi totali stimati sono 66208, ovvero 7941 in più, pari ad un incremento del +13,6%. È ancora il Nord a mostrare gli incrementi maggiori (+20%), soprattutto Piemonte (+36,8% pari a 1744 decessi in più), FVG (+27,5%, 372 decessi in più) e Lombardia (+24,3%, pari a 2131 decessi in più). In controtendenza la Liguria con una mortalità più bassa dell’atteso (-3,3). Nelle regioni del Centro l’incremento medio è del +6,5%: nel Lazio si osserva un decremento della mortalità rispetto alla media nel mese di marzo nel quinquennio 2015-2019 (-4,7%), mentre la mortalità totale risulta in eccesso in Toscana (+12,6%, 502 decessi in più), Marche (+23%) e Umbria (+14,4%). Nelle regioni del Sud l’incremento della mortalità nel marzo 2021 è del +9,2%, pari a 1795 decessi in più rispetto al quinquennio 2015-2019. I valori più alti si registrano in Puglia (+26%), Molise (+26,9%) e Abruzzo (+16%). Variazioni di segno opposto si osservano, invece, in Sicilia e Sardegna.

Il confronto tra marzo 2021 e marzo 2020 mostra una situazione molto diversa: in Italia complessivamente si osserva una riduzione della mortalità del -23,5% (oltre 20.000 decessi in meno), ma è soprattutto nelle Regioni del Nord, dove la prima ondata della pandemia ha colpito duramente, che le differenze sono maggiori (-38,4% pari a 20126 decessi in meno). Anche nelle regioni del Centro la mortalità è stata più bassa, -6%, mentre nelle regioni del Sud, di fatto non colpite particolarmente lo scorso anno, la mortalità nel mese di marzo 2021 è stata più alta di quella osservata nel marzo 2020 (+3,1%).



Complessivamente in 13 mesi di pandemia in Italia si sono verificati 821.000 decessi, quasi 115 mila in più rispetto all’atteso, secondo la media del quinquennio 2015-2019 (Figura 2). In Lombardia si osserva l’incremento più alto (+36%, quasi 40.000 decessi in più), in Calabria la variazione percentuale più bassa (+3,8%, 863 decessi in più).

In Toscana nei 13 mesi di pandemia si osserva un incremento dei decessi totali del +9,6%, equivalenti a circa 4600 decessi in più rispetto all’atteso, un dato sostanzialmente in linea con la media delle regioni del Centro.

