''L' Amica Geniale'', casting a Firenze per le riprese della quarta stagione

Il casting è aperto, a Firenze torna 'L'amica geniale' per la quarta stagione della serie televisiva creata da Saverio Costanzo. Firenze diventa nuovamente il set della serie tratta da uno dei bestseller più popolari, e si cercano attori e attrici che vivono in Toscana.

"Per la quarta stagione de L’amica geniale, prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, la produzione cerca le seguenti figure:

DONNE e UOMINI TRA I 18 E I 75 ANNI

RAGAZZE e RAGAZZI TRA I 7 E 15 ANNI

Sono tassativamente esclusi candidati con piercing, tatuaggi in parti del corpo visibili (avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto), capigliature con tinte non naturali, meches, rasature o doppi tagli.

Non saranno prese in considerazione candidati al di fuori della regione Toscana e non è possibile accettare candidature di dipendenti della pubblica amministrazione.

I prescelti verranno assunti e retribuiti a norma di legge.

Come candidarsi

Istruzioni e modulo per sottoporre la candidatura all’indirizzo:

https://www.scena1.it/casting-amica-geniale-4/ "

Fonte: Toscanafilmcommission.it

Pubblicato il 22 ottobre 2022