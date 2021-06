L'Asl Toscana sud est replica la Pfizer open week

Sono 1200 le dosi di vaccino a disposizione dall’Asl Toscana sud est per la terza Pfizer open week, che replica dopo la grande partecipazione registrata nelle prime due settimane. A partire da giovedì, l’iniziativa è destinata in via prioritaria ai cittadini con oltre 50 anni di età residenti nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, che possono accedere ai centri vaccinali senza la prenotazione sul portale regionale. A completamento della seduta, gli operatori potranno far accedere anche altri cittadini a esaurimento delle dosi disponibili in base a un criterio anagrafico, partendo dalle persone in età più avanzata. In tutto, saranno 300 le dosi utilizzabili nella provincia di Arezzo, 400 in quella di Siena, 500 a Grosseto.

“Mettiamo in campo per la prossima settimana un’offerta rilevante di dosi Pfizer dedicate a questa iniziativa – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – nella convinzione che sia importante offrire strumenti diversi per potersi vaccinare e garantire in primo luogo agli ultrasessantenni un’occasione in più per accedere rapidamente a questa opportunità. Ricordo anche che tramite il portale regionale tutti i maggiori di 16 anni possono ormai prenotare il proprio turno”.

Agli open day del fine settimana con Pfizer potranno accedere anche persone, residenti nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, che si sono già prenotate in una data successiva. In caso di somministrazione del vaccino, la loro prenotazione sarà automaticamente cancellata.

Ecco la programmazione completa.

Provincia di Siena

Giovedì 17 giugno

Monteroni d’Arbia - Papillon: 200 dosi (14.30-19.30)

Domenica 20 giugno

Siena – PalaGiannelli: 200 dosi (20-23)

Provincia di Arezzo

Domenica 20 giugno

Arezzo – Centro affari: 200 dosi (20-23)

Arezzo – Teatro tenda: 100 dosi (20-23)

Provincia di Grosseto

Sabato 19 giugno

Follonica – Fonderia: 300 dosi (20-23)

Domenica 20 giugno

Grosseto – Multisala: 200 dosi (20-23)

Pubblicato il 13 giugno 2021