L'IIS Roncalli inaugura online la mediateca ''Gianni Rodari''

Una vecchia biblioteca, inutilizzata da anni, riqualificata e trasformata in mediateca, uno spazio innovativo pensato per gli studenti e per il territorio come spazio per la lettura e per la cultura. Un progetto partito tre anni fa e giunto a compimento grazie alla collaborazione di enti pubblici, studentesse, studenti e associazioni. In attesa di poter fare un’inaugurazione in presenza, l’IIS Roncalli di Poggibonsi presenta online, sabato 16 gennaio alle 14.30, la nuova mediateca che verrà intitolata al celebre intellettuale, scrittore e giornalista “ Gianni Rodari”, di cui proprio lo scorso anno ricorreva il centenario dalla nascita. Saranno presenti all’inaugurazione, oltre al Dirigente Scolastico, Gabriele Marini, alla DSGA, Maurizia Paciscopi, e al Presidente del Consiglio di IIS Roncalli, Nicola Gaggelli, l’assessora alle politiche educative del Comune di Poggibonsi, Susanna Salvadori, l’assessora all’istruzione della Regione Toscana, Alessandra Nardini, il Provveditore dell’USP di Siena Annarita Lina Marzullo, il presidente della Sezione Soci Coop di Poggibonsi, Paolo Viti, il responsabile Progetti sociali e Scuola di Unicoop Firenze Tommaso Perulli, alcune studentesse e studenti dell’istituto che presenteranno il progetto di “Impresa in azione” Mediateca Social Hub e il logo realizzato per il nuovo spazio, Annalisa Pezzo e Elisabetta Soldati per la rete delle biblioteche Comunali Redos. Dopo i saluti di tutti i rappresentanti degli enti e delle associazioni che hanno contribuito o contribuiranno al progetto, nonché degli interventi degli studenti, interverrà, ospite d’eccezione dell’inaugurazione, il Professor Gino Roncaglia che illustrerà l’importanza educativa di uno spazio innovativo.

“Siamo davvero contenti di poter inaugurare, in attesa di poterlo vivere in maniera completa, questo nuovo spazio a cui abbiamo lavorato per diversi anni, ideandolo, progettandolo e realizzandolo come luogo polivalente e innovativo. – commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini. – Finalmente riusciamo a dare alle studentesse e agli studenti uno spazio dove il libro è testo, contesto e pretesto, un luogo che dovrà essere di confronto culturale e sociale, uno spazio in cui gli studenti avranno un ruolo da protagonisti, vogliamo infatti coinvolgerli per aprire lo spazio non solo alla comunità scolastica, ma anche al territorio, nell’alveo della doppia dimensione metodologica della laboratorialità, dell’ apprendere facendo, e dell’ apprendimento servizio, dell’apprendere servendo”

Atteso l’intervento del Professor Gino Roncaglia, filosofo e saggista, docente presso l’Università della Tuscia, esperto di Informatica umanistica ed Editoria Digitale, consulente scientifico, autore e collaboratore per la direzione RAI Cultura, esperto di biblioteche innovative, luoghi in cui informazione tradizionale e digitale si incontrano per creare nuove competenze.

Chi vuole partecipare all’inaugurazione può compilare, entro venerdì 15 gennaio, il form al link tinyurl.com/PrenotazioneEventoMediateca?fbclid=IwAR0u7S7a128c13kS9YsbXuzT-H9hM-5VOpTOwhFPwTcaWmLCtYHQAf9UbKg e riceverà il link all’evento online.

Tutte le informazioni sull’IIS Roncalli sono reperibili sul sito www.iisroncalli.edu.it

Pubblicato il 15 gennaio 2021