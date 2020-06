L'isola di Capraia riapre per regalare emozioni dalla natura

Nel fine settimana scorso è stato avvistato uno splendido esemplare di Gipeto, uno degli avvoltoi europei di maggiori dimensioni.

In questi giorni, poi, due eccezionali avvistamenti di Foca monaca, rarissimo mammifero marino, specie di enorme significato scientifico e conservazionistico, a rischio di estinzione, con appena 700 esemplari ancora presenti nel mar Mediterraneo.

Il tutto condito dalla splendida notizia di ieri che l'Isola di Capraia è stata premiata con le 5 vele (il massimo) nella nuova guida "Vacanze Italiane", promossa da Legambiente e dal Touring Club che raccoglie oltre 200 itinerari.

Insomma, un paradiso per gli appassionati naturalisti che con cannocchiale e macchina fotografica lasciano tutto e si incamminano per documentare e immortalare il momento. A Capraia è cosi! In quest'isola nata da due vulcani, la natura è la protagonista e regala emozioni a tutti, anche a chi vuole solo passeggiare e godersi finalmente l'aria pulita e salmastra a pieni polmoni con gli occhi catturati dai colori delle fioriture, dei contrasti cromatici delle trame geologiche caratteristiche screziate di rosso, del verde e del giallo della macchia mediterranea e dal balletto dei raggi di luce sulle trasparenze del mare che ne esalta tutte le tonalità dell'azzurro. Per regalarvi tutto questo Il Parco è pronto e riapre con le sue attività sull'isola in piena sicurezza e con la soddisfazione di poter garantire a chi soggiorna sull'isola attività all'aria aperta che fanno bene alla salute del corpo e dello spirito.

Lontana dalla costa Toscana ma facilmente raggiungibile, Capraia è l'isola della "giusta distanza". È la meta ideale per le vacanze in un ambiente unico, sicuro e tranquillo, dove ricaricarsi dopo le lunghe settimane di lockdown.

Da lunedì 15 giugno riprendono le attività fino al 13 settembre con proposte per adulti e bambini.

L'offerta è arricchita grazie alla collaborazione con il Comune di Capraia Isola, la Pro Loco Isola di Capraia, le aziende e i produttori del territorio:

- Escursioni trekking alla scoperta del territorio, in orari particolarmente suggestivi, come l'alba e il tramonto, o itinerari archeo-trekking che faranno conoscere ai visitatori gli antichi palmenti per la produzione vinicola, portati alla luce da una recente campagna archeologica;

- Trekking del Km0, per incontrare i produttori locali con escursioni che sveleranno il legame stretto fra la natura e la morfologia del territorio e i prodotti - vino, miele, formaggi, frutta e verdura, confetture - per finire in bellezza con una degustazione;

- Tour geologico in barca, per imparare a conoscere la straordinaria storia geologica di Capraia provare l'emozionante dell'ingresso all'interno del vulcano (spento!) di Cala Rossa;

- Laboratori o per perlustrare gli scogli e tuffarsi nelle acque cristalline a caccia di specie come giovani esploratori naturalisti.

Tutte le attività proposte dal Parco Nazionale sono condotte da Guida Parco e la prenotazione è obbligatoria telefonando ad Info Park 0565 908231 oppure al numero della guida 3209606560.

Il programma completo delle escursioni si trova a questo link:

https://www.parcoarcipelago.info/wp-content/uploads/2020/06/viWEB-vereilparco-2020-CAPRAIA-tipografia-12-pagg-1.pdf

In sicurezza

Per garantire la massima tutela rispetto all'emergenza COVID-19, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano insieme a Federparchi e con la collaborazione del Campus Bio Medico Università di Roma ha predisposto uno specifico protocollo che sarà applicato da tutti i suoi operatori, sia all'interno dei punti informativi/centri visita, sia durante le escursioni:

- Ogni partecipante alle escursioni deve essere dotato di mascherina e scarpe da trekking;

- Saranno rispettate le regole del distanziamento sociale e utilizzati i dispositivi di sicurezza laddove necessario;

- Grazie al servizio che le Guide Parco, opportunamente formate, erogheranno durante le escursioni saranno garantite funzioni di educazione sanitaria e controllo del rispetto delle regole stabilite.

Foto e video: Roberto Ridi per il Pnat

Pubblicato il 11 giugno 2020