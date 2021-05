Oggi l'ultimo saluto a Luana D'Orazio

"E' una lunga, lunghissima litania quella dei morti sul lavoro. E' una litania che si allunga ogni giorno senza arrestarsi. Due, tre vittime al giorno. Qualcosa di inaudito. Di inaccettabile. Occorre che le cose cambino". Lo ha detto il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, nell'omelia ai funerali di Luana D'Orazio, puntando il dito contro la piaga degli incidenti sul lavoro.

I funerali sono stati celebrati questo pomeriggio nella chiesa del Cristo Risorto di Agliana (Pistoia). Tra i presenti la titolare dell'azienda tessile dove il 3 maggio c'è stato l'incidente, costato la vita a Luana, 22 anni, e i colleghi di lavoro.

C'era anche Monica Guerritore, per il sogno che la giovane aveva di fare l'attrice. "In rappresentanza di tutte le mie colleghe attrici che mi hanno chiamato, oggi Luana avrà accanto per un po' il mondo che aveva amato, il mondo dello spettacolo".

Fonte Ansa Toscana



Potrebbe interessarti anche: Lunedi 10 in Toscana sarà lutto regionale per Luana D'Orazio

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 10 maggio 2021