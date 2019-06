La Battaglia di Colle: lo spettacolo e il lavoro di Waevents

Il fulcro centrale de "La Battaglia di Colle - AD 1269", in programma sabato 15 giugno 2019 dalle 18.00 in poi nel Parco di Bacìo a Colle di Val D'Elsa sarà lo spettacolo nello spettacolo, inserito nella seconda parte della serata che prevede la messa in scena dello scontro tra Guelfi e Ghibellini.

L'organizzazione dell'evento ha pensato bene di affidarsi a professionisti del settore, coinvolgendo fin dalle prime battute Wavents. Un pool di professionisti che nasce dall'unione di più esperienze e competenze artistiche - dalla musica al teatro, dalla rievocazione storica all'organizzazione di grandi eventi, dall'allestimento di set televisivi e mostre allo sviluppo di itinerari culturali per il turismo.

Per ciò che riguarda lo spettacolo di Colle, il direttore Massimo Andreoli, il direttore artistico Gabriele Bonvicini e il regista Alessandro Martello proporranno uno story telling ad hoc capace di esaltare gli aspetti storici relativi alle fasi salienti della battaglia del 1269 dando in particolar modo spazio e rilevanza a tutte quelle figure locali che furono centrali nei fatti di quel lontano giugno di settecentocinquanta anni fa. Particolare spazio sarà dato a personaggi particolarmente evocativi e ricchi di fascino come Sapìa Salvani e il nipote Provenzano Salvani, Jean Bitraud e Regolino Tolomei attorno alle cui figure si intende costruire tutta la narrazione dei fatti bellici avvenuti. Il pubblico sarà accompagnato nella piena comprensione delle diverse fasi dello spettacolo grazie a voci narranti fuori campo che sottolineeranno le fasi più salienti dell'evento. Le scene di battaglia e scontro saranno affidate a compagnie di rievocazione storica mentre per la parte spettacolare ci si avvarrà di stuntman e cavalieri professionisti. Una selezione musicale di brani riferibili all'epoca mixata con colonne sonore più recenti e contemporanee accompagneranno il dipanarsi della narrazione amplificandone la portata emozionale e spettacolare. Inoltre grazie alla presenza di effetti di scena pirotecnici si andranno a creare particolari coreografie capaci di dare risalto alle diverse scene e a tutto il Parco di Bacìo.

Chi è Wavents. Massimo Andreoli. Direttore di produzione, fondatore e presidente di Wavents. Event Manager. Fondatore del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, di cui è Presidente dal 1999. Gabriele Bonvicini. Direttore artistico e fondatore di Wavents. Musicista e compositore. Fondatore nel 1997 e direttore artistico dell'ensemble "Musica Officinalis", con il quale si è esibito in tutta Europa nei maggiori Festival di musica antica e etnica. Alessandro Martello. Attore e regista, consegue il diploma in arti drammatiche presso il Teatro Stabile del Veneto sotto la direzione di A. Gassman. Fonda e dirige dal 1996 Hocus Pocus Teatro, realtà teatrale specializzata nella ricerca storica.

Se sommiamo storia, spettacolo e adrenalina pura, il risultato sarà "La battaglia di Colle: 750 anni". Una rievocazione storica in forma di spettacolo della battaglia del 1269 che occuperà un palcoscenico naturale di ben 15mila metri quadrati nel Parco di Bacìo a Colle di Val D'Elsa (Siena). Qui sarà incorniciata una grande proposta di teatro all'aperto per raccontare una fondamentale pagina di storia della Toscana. Il pubblico avrà a disposizione un percorso ad hoc tra numerose scene e ben 300 tra attori, comparse, stuntman e cavalieri.

Un pieno di storia ed emozioni suddiviso in due tempi, con in mezzo uno spazio intervallo per rifocillarsi nel punto ristoro. Un susseguirsi di scene di duelli con la narrazione del gruppo di attori capitanati da Leonardo Ieva, la celebrazione in grande stile di un matrimonio, l'investitura di un cavaliere, scene di duelli e la spettacolare riproduzione della battaglia vera e propria dove tutti staranno con il fiato sospeso.

Sarà ricostruita fedelmente quella giornata in cui tutto ebbe inizio, l'attesa, le gesta, l'eroica impresa e il crudo scontro: tutto racchiuso in un evento che possa catalizzare l'attenzione di cittadini e turisti, grandi e piccini.

Si tratta di un progetto di Federico Fornai, per la direzione artistica di Luciana Calamassi. A cura della Pro Loco di Colle di Val D'Elsa con il patrocinio del Comune di Colle di Val d'Elsa e della Regione Toscana per l'organizzazione di Valdelsa Eventi e la realizzazione di Casole Eventi.

Ricordiamo che la battaglia di Colle di Val d'Elsa si svolse tra il 16 ed il 17 giugno del 1269 presso Colle di Val d'Elsa tra le truppe ghibelline di Siena e quelle guelfe di Carlo d'Angiò: uno scontro che mise fine all'epopea di Salvani grazie all'astuzia del francese Bitraud.

Si tratta di una inedita, originale e spettacolare idea per raccontare uno dei capitoli più importanti e rappresentativi della storia della città ma anche della Toscana. La produzione intende proporre uno story telling capace di esaltare gli aspetti storici relativi alle fasi salienti della battaglia del 1269 dando in particolar modo spazio e rilevanza a tutte quelle figure locali che furono centrali nei fatti di quel lontano giugno di settecentocinquanta anni fa.

Ci saranno scene di battaglia e scontro affidate a compagnie di rievocazione storica mentre una parte più spettacolare vedrà in azione stuntman e cavalieri professionisti. Tutta la performance sarà una continua interazione tra live show e scene di battaglia reale che permetteranno di amplificare la portata spettacolare dell'evento offrendo un inedito connubio tra arti visive e rievocazione storica.

Crediti: logistica Tono Lettieri, costumi Luciana Calamassi, Anna Benucci, responsabile scenografia Luca Pini, responsabile impianto elettrico Doriano Spinelli, responsabile tecnico luci Graziano Grassi, tecnica Franco Giusti, attrezzeria Andrea Puzzuoli, allestimenti Giordano Malevolti, sestione e organizzazione comparse Associazione RiColleGhiamo, responsabile marketing Carlotta Lettieri, social Media Marketing Publi In, promozione Gruppo Net Week, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, official photographer Gruppo Fotografico Mosaico, consulenza storico rievocativa CERS, spettacoli a cura di WaVents, regia area spettacoli Alessandro Martello, direzione artistica spettacoli Gabriele Bonvicini, direzione di produzione Massimo Andreoli, service Studio MCM, responsabile tecnico Fulvio Muzzi.

Informazioni: ufficio turistico Colle di Val D'Elsa 0577 920389. Facebook: @labattagliadicolle - Web: labattagliadicolle.it. Servizio navetta gratuito dagli impianti sportivi de La Badia. E' consigliato abbigliamento casual e scarpe comode. Biglietto euro 5. Gratis per bambini fino a 5 anni.

